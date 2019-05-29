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29.05.19 07:42

Український воїн зник безвісти під час бою з ДРГ ворога біля Попасної, ліквідовано двох терористів, - 54 ОМБр

Український військовослужбовець зник безвісти під час бою з диверсійно-розвідувальною групою противника біля н.п. Попасна Луганської області.

Український воїн зник безвісти під час бою з ДРГ ворога біля Попасної, ліквідовано двох терористів, - 54 ОМБр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 54-та окрема механізована бригада на своїй сторінці у Facebook.

"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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"На жаль під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На цей час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів вони поки не дали", - йдеться в повідомленні.

Український воїн зник безвісти під час бою з ДРГ ворога біля Попасної, ліквідовано двох терористів, - 54 ОМБр 01

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