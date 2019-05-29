За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1681 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.
"Ліквідовано 999 пожеж, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 368 будинків і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 11 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 714 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 233 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 978 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 32 особи.