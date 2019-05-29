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29.05.19 08:09

За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 20.05 по 26.05, сталася 1681 надзвичайна подія.

За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1681 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.

"Ліквідовано 999 пожеж, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 368 будинків і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 11 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 714 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 233 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 978 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 32 особи.

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