Грібаускайте може змінити Туска на посаді голови Євроради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На цих переговорах також вирішується, хто очолить Єврокомісію (ЄК), Європейський Центробанк і зовнішньополітичне відомство ЄС. Під час дискусій оцінюватимуться і якості кандидатів, і держави їхнього походження.

Видання DELFI перерахувало сильні й слабкі сторони президента Литви - з прицілом на посаду голови Європейської ради.

У Грібаускайте великий європейський досвід - вона 10 років бере участь у зустрічах лідерів ЄС, до цього вона працювала єврокомісаром з питань бюджету і представляла Литву в Брюсселі як міністр фінансів. Литовський президент - найбільш різкий критик Росії серед керівників ЄС, якось вона вголос назвала Росію "терористичною державою". Більшість європейських політиків налаштовані до діалогу з Москвою. З іншого боку, якщо головою ЄК стане більш проросійський політик, то обидва лідери могли б урівноважувати один одного. Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю і різкою риторикою. Її прихильники можуть називати альтернативою непопулярним бюрократичним промовам, але критики сумніваються, чи зможе вона узгоджувати різні позиції в пошуках компромісу. Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча вона і не перебуває в Європейській народній партії, яка об'єднує правих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів

Крім Грібаускайте, серед кандидатів з регіону згадуються болгарський економіст Крісталіна Георгієва, словацький дипломат Марош Шефчович, екс-прем'єр Латвії Валдіс Домбровскіс.

Оскільки в ЄС дуже ретельно стежать за гендерною складовою, то, крім Д.Грібаускайте і К.Георгієвої, на важливі пости можуть претендувати політики з Данії Маргрете Вестагер та Хелле Торнінг-Шмітт, а також глава Міжнародного валютного фонду - француженка Крістін Лагард.



В Україні президента Литви знають як великого друга України і, мабуть, одного з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами: наприклад, Росію - агресором і окупантом у ставленні до України.

Обраний президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що продовжить курс своєї попередниці Далі Грібаускайте стосовно Росії та України, повідомили в понеділок у Брюсселі в представництві Литви в Європейському Союзі.

Також читайте: Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства

"Обраний президентом Гінатас Науседа заявив, що стосовно Росії продовжуватиме курс країни, визначений його попередницею Далею Грібаускайте, оскільки будь-яка зміна означатиме, що Литва зрадить своїх партнерів в Україні", - розповіли в представництві.

Зазначається, що Науседа також висловився за поліпшення діалогу із сусідньою Білоруссю.