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29.05.19 08:50

Грібаускайте може змінити Туска на посаді голови Євроради

Далю Грібаускайте, яка завершує термін повноважень президента Литви, дипломати і політики називають серед претендентів на пост голови Європейської ради замість екс-прем'єра Польщі Дональда Туска.

Грібаускайте може змінити Туска на посаді голови Євроради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На цих переговорах також вирішується, хто очолить Єврокомісію (ЄК), Європейський Центробанк і зовнішньополітичне відомство ЄС. Під час дискусій оцінюватимуться і якості кандидатів, і держави їхнього походження.

Видання DELFI перерахувало сильні й слабкі сторони президента Литви - з прицілом на посаду голови Європейської ради.

У Грібаускайте великий європейський досвід - вона 10 років бере участь у зустрічах лідерів ЄС, до цього вона працювала єврокомісаром з питань бюджету і представляла Литву в Брюсселі як міністр фінансів. Литовський президент - найбільш різкий критик Росії серед керівників ЄС, якось вона вголос назвала Росію "терористичною державою". Більшість європейських політиків налаштовані до діалогу з Москвою. З іншого боку, якщо головою ЄК стане більш проросійський політик, то обидва лідери могли б урівноважувати один одного. Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю і різкою риторикою. Її прихильники можуть називати альтернативою непопулярним бюрократичним промовам, але критики сумніваються, чи зможе вона узгоджувати різні позиції в пошуках компромісу. Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча вона і не перебуває в Європейській народній партії, яка об'єднує правих.

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Крім Грібаускайте, серед кандидатів з регіону згадуються болгарський економіст Крісталіна Георгієва, словацький дипломат Марош Шефчович, екс-прем'єр Латвії Валдіс Домбровскіс.

Оскільки в ЄС дуже ретельно стежать за гендерною складовою, то, крім Д.Грібаускайте і К.Георгієвої, на важливі пости можуть претендувати політики з Данії Маргрете Вестагер та Хелле Торнінг-Шмітт, а також глава Міжнародного валютного фонду - француженка Крістін Лагард.

В Україні президента Литви знають як великого друга України і, мабуть, одного з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами: наприклад, Росію - агресором і окупантом у ставленні до України.

Обраний президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що продовжить курс своєї попередниці Далі Грібаускайте стосовно Росії та України, повідомили в понеділок у Брюсселі в представництві Литви в Європейському Союзі.

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"Обраний президентом Гінатас Науседа заявив, що стосовно Росії продовжуватиме курс країни, визначений його попередницею Далею Грібаускайте, оскільки будь-яка зміна означатиме, що Литва зрадить своїх партнерів в Україні", - розповіли в представництві.

Зазначається, що Науседа також висловився за поліпшення діалогу із сусідньою Білоруссю.

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