На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Громадському"

"Я перебуваю на лаві підсудних!.. Мені ніхто нічого не пропонував, якщо запропонують, я розгляну ці варіанти. Але, безумовно, не в будь-яку політичну силу я готовий піти. Для мене не стоїть питання будь-якими шляхами сховатися", - сказав він, розповідаючи про те, чи братиме він участь у майбутніх парламентських виборах..

Водночас Єфремов зазначив, що не погодиться на амністію: "Якщо виникне питання амністії - я не погоджуся на амністію. Я буду наполягати, щоб суд довів до кінця мою справу і, врешті, я хочу, щоб люди, які три роки займалися злочинною діяльністю, відповіли за це".

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Відповідаючи на запитання, що він мав на увазі під амністією, він сказав: "У мене всі статті політичні. І якщо розмова йтиме про амністію територій, яка прописана в Мінській угоді (йдеться про пʼятий пункт Мінських угод: "Забезпечити помилування та амністію осіб у звʼязку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. - Ред.)... А вчора Зеленський заявив, що він готовий зробити все для того, щоб зупинити війну".

Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

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