"Цей хлопець уміє слухати і вміє чути", - Єфремов про Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Громадському"

"Так, ми знайомі. Вперше я з ним зустрівся на ювілеї Кучми років вісім тому (імовірно, йдеться про 75-річчя Леоніда Кучми, яке відзначали у 2013 році. - Ред.). Зібралася велика компанія хлопців з "Кварталу", і ми з ними розмовляли.

Я б сказав, що цей хлопець уміє слухати і вміє чути. Я й до того часто спілкувався з артистами різного рівня. Але настільки він глибоко вслухався в розмову, намагався дійти до глибини питань, які обговорювалися… А питання порушувалися доволі серйозні, адже я представляв парламент (Єфремов був головою фракції ПР у ВР у 2010-2014 роках. - Ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов

За словами Єфремова, у них відбулася цікава розмова: "І не лише із Зеленським, у нього і команда дуже цікава. Той самий Женя Кошовий".

"Їх цікавили питання суто державного рівня. Мене тоді це здивувало. Сьогодні вже не дивує", - додав він.