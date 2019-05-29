Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Якби ж то винесли тільки телевізори. Вже після того, як прем`єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ). Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик раніше був мером міста. Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)", - розповів він.

"Економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. І цілком імовірно, що наступним кроком буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема). Я думаю, після оголошеної заяви про відставку "виносити" державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень", - додав Герус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії



