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29.05.19 10:07

Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії"

Президент України Володимир Зеленський привітав українських миротворців з Міжнародним днем ​​ миротворця.

Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на сторінці у Facebook.

"Вітаю членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця. За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях зі встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні", - написав він.

"Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном", - додав президент.

Зеленський зазначив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети.

"Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", - написав глава держави.

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Зеленський: Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії 01

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