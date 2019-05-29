Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі

На запитання про те, чи не боїться він повертатися в Україну через порушену проти нього кримінальну справу екс-глава Одеської області відповів негативно, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Не боюсь. Два дні тому прокурор Кулик розповів докладно, як фальсифікували цю справу, як президент Порошенко особисто керував цим. І це - кримінальний злочин, і хто повинен сидіти в автозаку, мені зрозуміло. Я думаю, що вже новий прокурор, він подивиться на всі ці справи, він буде некорумпований, і слідство, все на цьому закінчиться", - підкреслив Саакашвілі.

Своє затримання та вивезення з України він назвав незаконним і заявив, що був готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами.

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"Коли мене незаконно захопили, ви говорили, що це була прикордонна служба. Насправді це були особисті охоронці президента Порошенка", - пояснив він.

Саакашвілі додав, що сумував за Україною і найперше хоче зустрітися з друзями, а ось з поверненням в політику буде обережним.

"Звичайно щось буде, але щоб щось конкретно, щоб я так з перших хвилин був частиною якогось там місцевого політичного процесу ... Я буду дуже обережний, поки туди ще раз потраплю в цей процес", - сказав колишній глава Одеської області.

На питання про те, чи хоче Саакашвілі стати прем'єр-міністром, він відповів: "Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовився. Обставини різні можуть бути, але зараз я не бачу себе на посаді".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Саакашвілі збирається повернутися до Києва 29 травня.