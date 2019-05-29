У Росії хочуть запровадити нові санкції проти своїх жителів: заборонити ввозити продукти з-за кордону для особистих потреб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський телеканал "Дождь".

Глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт стверджує, що заборони на ввезення молочної та м'ясної продукції діють "у всіх цивілізованих країнах". Він заявив, що молочні і м'ясні продукти можуть становити загрозу незалежно від ввезеного обсягу.

При цьому Данкверт наполягає, що не потрібно це питання "політизувати і робити з цього великої проблеми".

"Чому всі вирішили, що це хамон і пармезан? Ось, припустімо, сосиски з африканською чумою, які ми затримали нещодавно в Забайкаллі", - сказав глава Россільгоспнагляду.

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Проект поправок до закону про ветеринарію передбачає, що Россільгоспнагляд зможе організувати в пунктах пропуску через кордон знищення продуктів, знайдених у ручній поклажі росіян.

Ввозити при цьому можна буде по 5 кг продуктів на людину "за умови благополуччя в епізоотичному плані країни-виробника".

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