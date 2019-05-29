Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.05.19 11:33

"Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політсила піде на парламентські вибори самостійно.

"Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Батьківщини", про це вона сказала в ефірі "Українського радіо".

"Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко вважає, що зараз потрібно говорити не про об'єднання або роз'єднання політиків, а про те, як далі діяти новій владі, новому президенту.

"Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100