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29.05.19 11:49

Труба звільнив чотирьох керівників ДБР. ДОКУМЕНТ

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив звільнити чотирьох керівників відомства.

Труба звільнив чотирьох керівників ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це заявила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова у Facebook, опублікувавши накази про звільнення, передає Цензор.НЕТ.

Так, оприлюднено чотири накази від 28 травня 2019 року про звільнення директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика і керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Усіх керівників звільнено "за невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені із шестимісячним випробувальним терміном.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти директора ДБР Труби

Також публікуємо пост на сторінці у Facebook щодо цього одного зі звільнених співробітників ДБР Володимира Тимошка.

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