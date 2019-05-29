Труба звільнив чотирьох керівників ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це заявила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова у Facebook, опублікувавши накази про звільнення, передає Цензор.НЕТ.

Так, оприлюднено чотири накази від 28 травня 2019 року про звільнення директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика і керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Усіх керівників звільнено "за невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені із шестимісячним випробувальним терміном.





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Також публікуємо пост на сторінці у Facebook щодо цього одного зі звільнених співробітників ДБР Володимира Тимошка.