ДБР відкрило щодо Межигір'я кримінальне провадження за статтею "службова недбалість"

Про це повідомляє прес-служба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 16 травня 2019 року Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало від Державного бюро розслідувань (ДБР) листа, у якому вимагає від надати інформацію стосовно фактичного прийняття арештованих активів "Межигір’я", їх оцінки, інвентаризації, визначення шляху управління вказаними вище активами, проведення конкурсу щодо визначення управителя активів та іншу інформацію.

Як повідомили у відомстві, обґрунтуванням цієї вимоги слугує факт досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000548 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України ("службова недбалість").

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АРМА, в свою чергу, повідомляє про повне дотримання законодавства під час конкурсного обрання керуючого заарештованих активів "Межигір'я".

В агентстві нагадують, що зараз триває п'ята спроба обрати нового керівника рухомим, нерухомим майном і корпоративними правами ТОВ "Танталіт".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може знайти для "Межигір'я" керуючого. 16 квітня Агентство продовжило термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією.

В АРМА зазначають, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.