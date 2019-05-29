Причини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Так, за словами Старенького, конфлікт розгорівся аж ніяк не через умови утримання або погане харчування, про що говорять зараз представники правоохоронних органів.

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"Зараз виносяться на перший план нібито матеріальні умови, утримання тощо. Такі умови там були дуже давно, раніше ж вони не зчиняли такий галас, а зараз зчинили", - говорить адвокат. - Тому що з боку адміністрації почало занадто багато надходити прохань до засуджених і, зі слів самих засуджених, розцінки на заборонені предмети і дії різко піднялися з боку адміністрації. Також ув’язнені повідомляли, що виросли побори на ремонти. Є версія, чому спалили чергову частину. Тому що на ремонт цієї чергової частини напередодні попросили 50 тисяч гривень".

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При цьому "гостра стадія протистояння виникла п'ять днів тому, але ще не виходила з-під контролю. Десь у четвер-п'ятницю адміністрація звернулася по допомогу до Мін'юсту, але відповідь була "розбирайтеся там самі".

Старенький додає, що "нічого кращого не придумали, як розібратися в такий спосіб - в колонію були запрошені авторитети з волі, яких попросили переговорити з засудженими. Ось як ті поговорили, ми все бачимо. Травмовані співробітники, колонія без адміністрації, необхідна допомога зовнішніх сил".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в понеділок, 27 травня, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Більш докладно про бунт в ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на censor.net.