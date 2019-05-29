У Раду внесли законопроект про імпічмент президента

Про це Гончаренко сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Нам президент обіцяв, що цей законопроект буде, але ніяк не можемо дочекатися від президента цього законопроекту, тому я вирішив допомогти президенту Зеленському, вніс свій законопроект про імпічмент", - сказав Гончаренко.

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Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на сайті Верховної Ради поки немає інформації про реєстрацію цього законопроекту.