Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"У місцях позбавлення волі своя злочинна ієрархія і власний кримінальний бізнес, - пояснив він. - І ось коли адміністрації колоній намагаються навести лад, щоб туди не передавали наркотичні засоби, алкогольні напої, інші заборонені предмети, весь злочинний світ, який перебуває в цих установах, повстає проти. Те, що сталося в Одесі, як раз і є однією з таких ситуацій".

За його словами, того дня авторитетів злочинного світу, які відбували покарання в цій колонії, забрали для переміщення в інші виправні установи, а інша злочинна ієрархія чинила опір цьому, через що все і сталося. "Усім керують "злодії в законі", які налагодили там систему отримання грошей, - вважає В'ячеслав Аброськін. - А якщо за стінами колонії керує злочинець, він і вибудовує злочинну структуру, до якої належить гра в карти, інші азартні ігри. Гроші, які він при цьому отримує, виводяться за межі установи, а там розподіляються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький

В'ячеслав Аброськін вважає, що акція була спланована заздалегідь. За його словами, ще навіть не почалася ця історія, а під стінами колонії вже збиралися якісь люди, які знімали те, що відбувається, на камери. "Вони також розмовляли телефоном із засудженими та обговорювали час початку всіх цих активних дій, - запевняє Аброськін. - Тому це акція, заздалегідь спланована злочинцями".

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Більш докладно про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.