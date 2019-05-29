Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" у селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, внаслідок якої загинули люди", - сказали в АП.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ України повідомило на сторінці у Facebook, що поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі двох гірників на шахті "Лісова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині стався обвал на шахті, двоє гірників загинули

Як повідомлялося раніше, у Львівській області в селі Селець стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", в результаті чого загинули двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.2 72 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років.