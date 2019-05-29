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29.05.19 12:44

Окружний адмінсуд заборонив приватизацію "Центренерго"

Окружний адмінсуд Києва заборонив Фонду державного майна України проводити приватизацію "Центренерго".

Окружний адмінсуд заборонив приватизацію "Центренерго"

Відповідне рішення суд ухвалив 22 травня, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено за позовом компанії "Укрдонінвест". Вона вимагала визнати дії Фонду держмайна щодо недопущення її до конкурсу з приватизації "Центренерго" незаконними. Як забезпечення виконання рішення суду позивач також просив заборонити будь-які дії щодо приватизації державного підприємства.

Зазначається, що суд задовольнив заяву позивача.

"Заборонити Фонду державного майна України здійснювати будь-які дії щодо здійснення приватизації публічного акціонерного товариства "Центренерго"", - йдеться в постанові суду.

Раніше в уряді вирішили продовжити процес приватизації "Центренерго". Продаж цієї компанії мав відбутися наприкінці 2018 року, однак його скасували через військовий стан.

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