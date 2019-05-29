Комітет ВР рекомендує нардепам розглянути заяву Гройсмана про відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами голови комітету Руслана Князевича, Гройсман має намір взяти участь у засіданні Ради в четвер, 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку.

Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд повинен скласти свої повноваження й оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету міністрів у найближчу середу, 22 травня.

24 травня керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що заява прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку зареєстрована в українському парламенті.

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