Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.05.19 13:40

Від початку доби ворог тричі обстріляв Піски і випустив 49 снарядів по Водяному, втрат немає, - Мотузяник

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім збройних провокацій з боку противника.

Від початку доби ворог тричі обстріляв Піски і випустив 49 снарядів по Водяному, втрат немає, - Мотузяник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

За його словами, від початку поточної доби, під ворожим вогнем перебували опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил у районі н.п. Піски, Мар'їнка, Гнутове, Водяне та Новотроїцьке.

"Найбільше ворог активізувався в районі н.п. Піски, який обстріляв тричі, у тому числі із застосуванням протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру.

Також доволі потужним був ворожий обстріл Водяного, де сьогодні о сьомій ранку окупанти витратили сорок дев’ять снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб

У решті випадків окупаційні війська вели вогонь із гранатометів різних типів та стрілецької зброї, включно з кулеметами крупного калібру. Аби вгамувати противника, підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем зі станкових протитанкових гранатометів та іншої піхотної зброї", - повідомив Мотузяник.

За попередньою інформацією, від початку поточної доби бойових втрат у лавах українських військ немає, ситуація залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100