Зеленський заслухав звіт про обставини полонення восьми військовослужбовців 53-ї ОМБр: факт державної зради не встановлено

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Глави держави.

"Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операції Об’єднаних сил, факту державної зради не встановило. Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв’язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби", - сказано в повідомленні.

Встановлено також порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення.

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Президент Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців. "Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", – зазначив Глава держави.

Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

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