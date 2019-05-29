"Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Про це вона сказала в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Матвієнко вважає, що "такий самий запит існує і в українському суспільстві".

"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення. Це мандат довіри народу, який хоче миру на Донбасі, який втомився від русофобії, що нагнітається, від дій націоналістів тощо", - заявила Матвієнко.

Вона припустила, що Зеленський або реалізує "зміст мандата", або втрачатиме підтримку.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось вигаданих умов з їхнього боку. Почнімо із чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І разом рухатимемося далі", - додала Матвієнко.

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Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

Пізніше Зеленський заявив, що референдум не матиме законодавчої ініціативи.