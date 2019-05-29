"Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Про це вона сказала в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Матвієнко вважає, що "такий самий запит існує і в українському суспільстві".
"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення. Це мандат довіри народу, який хоче миру на Донбасі, який втомився від русофобії, що нагнітається, від дій націоналістів тощо", - заявила Матвієнко.
Вона припустила, що Зеленський або реалізує "зміст мандата", або втрачатиме підтримку.
"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось вигаданих умов з їхнього боку. Почнімо із чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І разом рухатимемося далі", - додала Матвієнко.
Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.
Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.
Пізніше Зеленський заявив, що референдум не матиме законодавчої ініціативи.