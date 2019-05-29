ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держбюро розслідувань.

Зазначається, що кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального злочину.

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Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними". Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО на місці і під охороною. Прес-секретар Петра Порошенка Цеголко, в свою чергу, заявив: Техніка для ситуаційної кімнати в АП була орендована за особисті гроші Порошенка і зараз повернута орендодавцеві.