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29.05.19 13:45

Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП

4-5 червня відбудеться робочий візит Президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО в Брюсселі.

Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.

Заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

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Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

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