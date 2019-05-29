Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН

Лист із відповідною пропозицією вони надіслали співголовам міжурядових переговорів щодо реформування Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Право вето має бути обмежене, коли постійний член є стороною конфлікту або ситуації, що перебуває на розгляді, і через конфлікт інтересів не може неупереджено брати участь у голосуванні", - йдеться в зверненні двох країн.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що обмеження права вето є ключовим елементом позиції України щодо реформи ООН і Ради безпеки.

"Кому як не Україні знати, до чого може призвести зловживання постійним членом Радбезу ООН правом вето. Згадаємо заблоковані Росією проекти резолюцій про територіальну цілісність України або створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, пов’язаних зі збиттям малайзійського літака МН17. Є й інші нещодавні ганебні випадки – Солсбері, Сирія. Застосування зацікавленою стороною права вето призводить до паралізації роботи ключового безпекового майданчика світу, його здатності оперативно відреагувати на загрозу міжнародному миру і безпеці", - зазначив український дипломат.

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Єльченко також додав, що без реального реформування інституту права вето розмови про будь-яку реформу ООН є несерйозними.

"Нам приємно, що таку позицію поділяють і інші держави. Спільне із Грузією звернення матиме додаткову політичну вагу на подальших переговорах", - підсумував постпред України.