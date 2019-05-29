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29.05.19 14:44

Окупанти стягують до передової на Донбасі групи танків, по 3-4 одиниці в кожній, - ГУР

Російське окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Окупанти стягують до передової на Донбасі групи танків, по 3-4 одиниці в кожній, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

Так, за даними української розвідки, з 27 травня ц.р. на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів, у т.ч. з проведенням стрільб зі 122-мм артилерійських систем. При цьому противник обладнує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

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"Також окупанти створюють та приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків, по 3-4 одиниці в кожній.

Окрім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ, з їхнім розгортанням на бойових позиціях", - повідомив Мотузяник із посиланням на інформацію ГУР.

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