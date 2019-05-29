"Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе

Про це заявив в інтерв'ю "Апострофу" екс-заступник Генпрокурора України, один з лідерів "Руху нових сил" Давид Сакварелідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Ми (партія "Рух нових сил". - Ред.) маємо легітимне право на вільну участь у виборах. (...) Дострокові вибори. Ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримує ця політсила проведення дострокових парламентських виборів в Україні, Сакварелідзе сказав: "Ми вважаємо, що це правильний хід з боку Зеленського, тому що та Верховна Рада вже 4 роки нелегітимна".

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