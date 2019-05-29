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29.05.19 14:35

Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області

Парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендує Верховній Раді України попередньо ухвалити проекти законів про внесення змін до Конституції про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської області.

Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську - на Січеславську.

Законопроекти відповідають Основному закону, про що свідчать висновки Конституційного суду.

Зазначимо, 6 лютого Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до ст.133 Конституції, що передбачає перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.

А 3 квітня Конституційний суд України визнав відповідним статтям 157 та 158 Конституції України законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

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