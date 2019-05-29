Від пов'язаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні п'ють частіше, ніж молоко - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook написала очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Запобігати замість лікувати — це стратегія, яку ми впроваджуємо в Україні від початку трансформації системи охорони здоров’я…Українці звикли ігнорувати охорону здоров’я. Робити вигляд, що її не існує. Причина — страх. Але ми в цьому не унікальні. Справді чимало людей асоціюють медицину з хворобами.

"Само пройде" — популярна фраза, яку можна почути від українців. Люди терплять до останнього, лише б не звертатися до лікарів. Воліють не знати про свої захворювання, бо тоді доведеться лікуватися: а це дорого та страшно", - написала вона.

Читайте також: Українці живуть на 10 років менше за європейських сусідів, зокрема через високу поширеність неінфекційних хвороб, - Супрун

Супрун зазначила, що такого стану речей немає в країнах, де існують ефективні системи охорони здоров'я: "У США, Канаді, Британії розвинена культура скринінгу. Бо вилікувати захворювання на ранній стадії набагато простіше і дешевше. Але ця культура також з’являлася поступово".

"Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, рак, хронічні обструктивні захворювання легень і розлади психічного здоров'я є причинами майже 84% всіх смертей в Україні. Більшість неінфекційних захворювань пов'язані передусім із нездоровим способом життя.

В Україні справді широко поширені чинники, які підвищують ризики неінфекційних патологій, до прикладу:

▪ 7,2 мільйона дорослого населення щоденно курять, а від пов’язаних із цим хвороб щороку помирають 85 тисяч українців. http://bit.ly/2EIxKxc

▪ Україна входить до першої десятки найбільш питущих країн світу. https://bit.ly/2uzC1h0. Алкоголь за обсягом споживання значно переважає молоко (у розрахунку на одного мешканця — майже 12 л). А частка пов’язаних з алкоголем причин смерті становить 34,4% (серед усіх причин)", - повідомила вона.

Також вона додала, що лікування неінфекційних захворювань - це вже боротьба з наслідками всього нездорового способу життя: "Саме тому профілактика є пріоритетом трансформації української системи охорони здоров’я. Як свідчить міжнародний досвід, шлях до поліпшення стану здоров’я громадян та збільшення тривалості життя — в орієнтації державної політики на превентивну медицину та просвітницьку роботу".

"Продовжуємо впроваджувати зміни, щоб перейти від політики лікування до запобігання захворюванням. І це вже відчувають українці. Що ми — не Міністерство захворювань, а Міністерство здоров’я", - резюмувала в.о. голови МОЗ.

Також читайте: Після заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75%



