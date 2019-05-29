На пожежонебезпечний період у лісах Києва організовано цілодобове чергування, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КМДА, про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Зазначається, що навколо найбільш пожежонебезпечних ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг. У лісах столиці створено та відновлено близько тисячі кілометрів мінералізованих смуг для запобігання розповсюдженню вогню. Підготовлено запас пально-мастильних матеріалів - 4 тонни бензину і 4 тонни дизпалива.

"У цілодобовому чергуванні у вихідні, святкові дні та в період високої пожежної небезпеки задіяні відповідальні працівники КО "Київзеленбуд" та лісова охорона лісопаркових господарств. Комунальними підприємствами лісопаркових господарств, що входять до складу об’єднання, підготовлена протипожежна техніка та обладнання: 14 пожежних машин, 12 тракторів із плугами, 10 спостережних веж, 5 із яких обладнано системами відеоспостереження, 20 пунктів зосередженого пожежного інвентарю", - розповів Мальований.

На території Святошинського лісопаркового господарства функціонує сучасна система виявлення та реагування на пожежі в лісових масивах "Азимут".

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"Вчасно виявити та локалізувати пожежу - важливе завдання, за допомогою системи "Азимут", камери якої покривають 12,5 тисячі гектарів лісу та мають швидке сповіщення, дані оперативно надсилаються до оператора системи, який своєю чергою мобілізує всі засоби для її подолання", - зазначив Мальований.

Також з метою попередження пожеж на територію лісових насаджень перекриваються фізичними перепонами непланові дороги та заїзди (перекрито 106 в’їздів та встановлено 55 знаків "Рух заборонено").

"Цього року на території лісопаркових господарств виявлено та ліквідовано 30 випадків загорянь", - резюмував начальник управління.