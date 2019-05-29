На сьогодні замовлення Міноборони є збитковими для оборонної промисловості: наша співпраця має стати взаємовигідною, - гендиректор "Заводу ім. Малишева" Чурсін

"На жаль, на сьогодні замовлення Міністерства оборони є збитковими для оборонної промисловості, включно з бронетанковою галуззю: оборонні заводи затиснуті вимогами військової прийомки, застарілих технічних стандартів і неадекватними штрафними санкціями", - сказав Чурсін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Тому одним із ключових завдань нового менеджменту "Заводу ім.Малишева" я бачу посилення комунікацій з військовим держзамовником з метою переведення оборонної кооперації на взаємовигідне партнерство з військовим відомством і більш широкої нашої участі в держпрограмі переозброєння ЗСУ та заходах ДОЗ", - зазначив він.

Серед пріоритетів керівництва заводу Чурсін також назвав подальший розвиток програм технічного переозброєння і виробничої концентрації підприємства, підвищення рівня автоматизації виробничих процесів і впровадження програми управління замовленнями.

"На порядку денному також завершення приєднання до "Заводу ім. Малишева" ДП "ХКБД" зі збереженням за конструкторським бюро функцій головного розробника танкових двигунів", - повідомив Чурсін.

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За його словами, основними пріоритетами менеджменту залишаються також вирішення завдань імпортозаміщення галузі, посилення експортних позицій підприємства на зовнішніх ринках, зміцнення кадрового ресурсу та навчання персоналу, своєчасна виплата заробітної плати.

"Окрему увагу плануємо приділити роботам з виділення розгорнутого на заводі виробництва цивільної продукції в самостійну структуру для зниження собівартості продукції, розширення її номенклатури і більш активного просування на ринку", - зазначив Чурсін, уточнивши: насамперед ідеться про замовлення з виробництва обладнання для ПЕК.

Як повідомлялося, в середу "Укроборонпром" призначив Чурсіна новим директором ДП "Завод ім. Малишева" замість Олександра Хланя, який очолював підприємство з травня 2016 року. До цього призначення Чурсін очолював бронетанковий дивізіон "Укроборонпрому".