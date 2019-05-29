Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка"

Про це Грановський написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на ухвалене мною рішення про продовження свого самостійного політичного шляху, два дні тому припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка". Це рішення, як і всі інші, абсолютно свідоме. Станом на цю хвилину я не планую ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність" або ж використовувати партійну підтримку цієї сили як самовисуванець", - заявив нардеп.

"Не слід шукати якогось складного підтексту в такому рішенні, бо його немає. Я ціную руку допомоги колег, думку соратників по залу, їхню енергію, дружбу, а іноді й сиве волосся (не стосується сусіда ліворуч). Упевнений, нам є чим пишатися. З вдячністю ставлюся до всіх без винятку людей, які оточували мене всі ці роки, і не сумніваюся, що ми залишимося добрими друзями. Партія отримала ім'я Петра Порошенка, який заслужено увійшов в історію України за ухвалені ним сміливі та історичні рішення. Робота була важкою, рішення ухвалювалися різні, обставини, частиною яких ми ставали, теж були часто неоднозначними. Як і будь-яка жива, і досить активна людина, я не завжди поділяв рішення фракції, але командна гра тому так і називається - всі її члени мають навчитися підставляти один одному плече. Ця парламентська каденція - перша в моєму житті, яка дала мені можливість краще зрозуміти себе і допомогла визначити життєві і політичні пріоритети. Не вдаючись до нудних подробиці, рішення про продовження самостійного шляху - органічне і чесне", - пояснив Грановський, зазначивши, що повідомить, якщо будуть "якісь інші нові рішення".

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