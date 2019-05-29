30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо"

Джерела фінансування партії "Слуга народу" досліджували журналісти-розслідувачі програми "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Партія "Слуга народу" раніше називалася "Партією рішучих змін". Її заснували в квітні 2016 року, а з грудня 2017 новим головою став Іван Баканов. Тоді ж партії дали ім'я однойменного серіалу виробництва студії "Квартал-95".

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Баканов став першим заступником голови Служби безпеки, а партію очолив Дмитро Разумков - радник Зеленського.

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У першому кварталі 2019 року українці пожертвували на партію майже 27 млн ​​гривень. Ще 2 мільйони заплатила створена в кінці 2018 громадська організація.

Перший внесок "Слузі народу" у 2018 році зробив засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 4 тисячі 600 гривень. Наприкінці 2018 року ще п’ятеро людей перерахували партії загалом майже 435 тисяч гривень. Серед них — співробітники юридичних компаній, зокрема, "Катеринчук, Моор і партнери" та "Хіллмонт Партнерс". Один із них, Сергій Нижний раніше був помічником нардепа Миколи Катеринчука. А також спонсорами стали директор "Качура Лоєрс" та землячкаЗеленського Світлана Піщанська.

Керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко також казав, що партія має велику підтримку звичайних людей — "фізосіб", які готові пожертвувати невеликі суми.

У звіті "Слуги народу" за перший квартал цього року Слідство.Інфо нарахувало 30 "фізосіб". Чи можна вважати це великою підтримкою, питання. Також дивує загальна тенденція: ті самі люди в один день робили по 2-3 платежі, а через який час повторювали перекази.

Наприклад, киянин Андрій Рубашка кількома переказами заплатив партії 1,6 мільйона гривень, стільки ж "скинув" й Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень.

Зареєстрована лише в грудні 2018 року громадська організація "Ліга Волонтерів" цьогоріч перерахувала партії 2 мільйони гривень. Керівниця організації Олена Кострійчук розповіла, чим вони займаються: "Як всі громадські організації, здійснюємо фінансову допомогу на території АТО, людям, які воюють там, збираємо кошти та відправляємо їм допомогу".

Та переказ на користь "Слуги народу" прокоментувати не змогла.

"Мені потрібно уточнити в бухгалтерії, я такого просто не знаю. Я не зможу дати вичерпну інформацію. Мені треба йти у фінансовий відділ і розбиратися з тим питанням", — сказала вона й порадила Слідству.Інфо написати запит.

При цьому партія "Слуга народу" була спонсором виборчої кампанії Володимира Зеленського. Вона внесла грошову заставу за кандидата Зеленського до Центральної виборчої комісії — 2,5 мільйони гривень. А також сплатила 13,2 мільйона гривень у виборчий фонд кандидата на пост президента.

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Крім того, партія оплатила бухгалтерські послуги адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 50 тисяч гривень. І віддала 330 тисяч за користування приміщенням компанії "Кіностолиця", яка входить у групу "95 Квартал".

За організацію штабу в день виборів у першому турі на Парковій алеї в Києві партія заплатила 100 тисяч, а сама суборенда приміщення обійшлася партії в понад 200 тисяч гривень.

Компанія з групи Суркісів "Мтір ессет менеджмент" надає партії офіс на 30 квадратів у столиці, вартість якого не зазначили. Також у Києві "Слуга народу" користується приміщенням адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — безоплатно. Це — спонсорська допомога, яку оцінили у 27 тисяч гривень за три місяці.

Крім того, "Слуга народу" орендувала офіс у Києві в компанії "Амадеус Ко", яку ЗМІ пов’язували з виділенням землі під будівництво "вертолітного майданчика" Януковича, та ще одне приміщення — в підприємця та ексдепутата Олега Шевчука.

Також журналісти програми "Схеми" застали Зеленського біля офісу на вулиці Білоруській у Києві. Даних про це приміщення у фінзвіті партії немає.

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