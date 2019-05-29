Заради збереження посади генпрокурора Луценко залучив істеблішмент США і "взяв у полон" Холодницького для тиску на Зеленського, - Лещенко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи міжнародний скандал і заяви особистого адвоката президента США Руді Джуліані і генпрокурора Юрія Луценка, Лещенко зазначив, що "ажіотаж великий, але тут немає протистояння мене і генпрокурора".

"Є генпрокурор, який не хоче йти з посади і який вирішив зачепитися за це крісло. Крісло, куди його посадив улюблений кум через лукаві маніпуляції з українськими законами, що відчинили двері для людини без вищої юридичної освіти на місце головного законника в країні. Крапка", - заявив нардеп.

"Луценко залучив частину американського істеблішменту в кампанію зі свого захисту на місці генпрокурора з тим, щоб створити необхідний тиск на новообраного президента Зеленського. До цієї ж кампанії він підключив свого підлеглого Назара Холодницького, який зобов'язаний Луценку збереженням на посаді, тому що, нагадаю, що рік тому в Україні стався гучний скандал. Спеціалізований прокурор був викритий у незаконних діях: блокуванні слідства НАБУ, зриві процесуальних дій, тиску на суд. Сам Луценко обіцяв і анонсував підозру Холодницькому. Але через кілька тижнів ця підозра зникла. І після цього підконтрольна самому Луценко КДКП (кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів) зберегла Холодницькому посаду, а Холодницький - здався в полон Луценкові. Ось така історія. Тому ми маємо на сьогодні унікальну ситуацію, коли генпрокурор чіпляється за посаду всупереч публічній бажанням новообраного президента мати іншу людину в цьому кріслі", - стверджує Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Лещенком: "Перетворення України на бананову республіку досягло нових висот - ніким не уповноважений громадянин США Джуліані вказує українському президенту, з ким мати справу, а з ким - ні" читайте ТУТ.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і став приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яке створювало проблеми Трампу протягом останніх двох з половиною років.

За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".

Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Також Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.