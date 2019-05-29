Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Крім "Скомпані", участь у конкурсі на управителя брали громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" - активісти, які дають раду резиденції з моменту втечі Януковича, і приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович"(в Facebook він називає себе журналістом).
Переможець конкурсу, компанія "Скомпані", була, згідно з даними реєстрів, створена в 2015 році. Її статутний капітал становить 1 млн гривень.
Керівник компанії - Олексій Вороненко. У 2014 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва.
Зараз ім'я Вороненка вже не значиться серед помічників народного обранця, однак ця інформація збереглася в кеші сторінки - до кінця 2017 року чоловік був серед тих, хто допомагав Мураєву на платній основі.
У той же час, з грудня 2018 Вороненко періодично публікує в Facebook пости з негативною оцінкою Мураєва. Він називає депутата "балаболом", "зрадником" і "агентом СБУ", пише, що обранець "кинув свої прихильників".
Власники "Скомпані" - Сергій Коренєв і Костянтин Закордонний.
"Скомпані" запропонувала створити на території Межигір'я пляжі, фуд-корти і дитячі майданчики. Щодо фінансування цього питання у компанії немає чіткої відповіді, зараз ведуться переговори з інвесторами. Їхні імена і ймовірні суми інвестицій в компанії назвати відмовилися.
Крім того, сьогодні на сторінці резиденції була розміщена інформація, що зараз парк не працює "з метою запобігання рейдерському захопленню, щоб уникнути провокацій і для забезпечення безпеки на території парку".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.
У АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".
Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.