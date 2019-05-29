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29.05.19 16:24

Помилилися з назвою: росіяни подали в суд на ліквідований у 2017 році концерн "Антонов"

Російське ВАТ "Об'єднавча авіабудівна корпорація" подало позов на концерн "Антонов". Концерн був ліквідований у 2017 році, на його місці створено держпідприємство з такою самою назвою.

Помилилися з назвою: росіяни подали в суд на ліквідований у 2017 році концерн "Антонов"

Про це ДП "Антонов" повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Постановою КМУ від 19.07. 2017 р №546 вирішено ліквідувати державний авіабудівний концерн "Антонов" (код ЄДРПОУ 35082071) та створити комісію з його ліквідації. Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної системи "Мій арбітр "(Російська Федерація) 23.05.2019 р ., ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" подало позов саме до ДАК "Антонов" (код ЄДРПОУ 35082071), а не до Державного підприємства "Антонов", - сказано в повідомленні.

Російська компанія ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала в суд на державний авіабудівний концерн (ДАК) "Антонов". Позовну заяву направлено ​​в Арбітражний суд Москви 23 травня. Матеріали, що роз'яснюють суть претензій, поки не опубліковані, тож причина позову невідома.

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ДП "Антонов" - український авіабудівний концерн, який об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний комплекс для розробки і сертифікації літаків.

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