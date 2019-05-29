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29.05.19 16:37

На блокпосту на Луганщині поліцейські затримали найманця "ЛНР"

Поліцейські, які несуть службу на блокпосту Лисичанськ - Бахмут, під час перевірки документів громадян виявили 32-річного мешканця Алчевська (окупована територія Луганської області), який відповідно до баз Національної поліції значиться як учасник незаконних збройних формувань "ЛНР".

На блокпосту на Луганщині поліцейські затримали найманця "ЛНР"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Як пояснив оперативникам затриманий, в травні 2015 року він уклав "контракт" на рік і вступив в механізований взвод 4 омбр "НЗФ ЛНР", де повинен був отримувати заробітну плату в розмірі 15 тис. рублів на місяць.

Пройшовши спеціальну підготовку з тактики дій в бойових умовах, чоловік виконував функції з охорони військової техніки підрозділу, казарм, укріплень та інших будівель. У червні 2015 року з словами чоловіка, він покинув НЗФ "ЛНР" і відправився на заробітки в РФ", - йдеться в повідомленні.

На цей момент екс-бойовик переданий співробітникам СБУ для проведення додаткової перевірки та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

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