На блокпосту на Луганщині поліцейські затримали найманця "ЛНР"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Як пояснив оперативникам затриманий, в травні 2015 року він уклав "контракт" на рік і вступив в механізований взвод 4 омбр "НЗФ ЛНР", де повинен був отримувати заробітну плату в розмірі 15 тис. рублів на місяць.

Пройшовши спеціальну підготовку з тактики дій в бойових умовах, чоловік виконував функції з охорони військової техніки підрозділу, казарм, укріплень та інших будівель. У червні 2015 року з словами чоловіка, він покинув НЗФ "ЛНР" і відправився на заробітки в РФ", - йдеться в повідомленні.

На цей момент екс-бойовик переданий співробітникам СБУ для проведення додаткової перевірки та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

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