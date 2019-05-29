"Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею

Фото опубліковано в Facebook Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше - ганебного. А ще - допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей". Для тих, хто при владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - написав Зеленський.

Примітно, що за кілька годин до публікації фото стало відомо, що президент попрямував на шахту у Львівській області, де загинули під завалами двоє гірників.

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26 травня Зеленський згадав шаурму в Facebook-пості до Дня Києва. "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро", - написав він. Частина користувачів соцмережі обурилися таким асоціативним рядом.