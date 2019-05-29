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29.05.19 17:07

Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сподівається, що депутати встигнуть розглянути законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, який скоро буде поданий до ВР.

Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук

Про це він заявив на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що це питання буквально найближчих днів, і наша версія законопроекту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення піде у Верховну Раду", - сказав він.

Стосовно перспектив ухвалення цього законопроекту парламентом VIII скликання Стефанчук зауважив, що він є оптимістом і щиро сподівається, що народні депутати встигнуть це зробити, однак, враховуючи те, як вони працювали у вівторок, його оптимізм "розбивається об реалізм".

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"Мені здається, що вони всі вже пішли на парламентські вибори", - зазначив представник Президента.

Нагадаємо, Конституційний суд 26 лютого визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Цю статтю в КК запровадили 2014 року. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації.

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