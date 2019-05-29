У метро Києва почали відключати автомати з продажу жетонів

Про це прес-служба КП "Київський метрополітен" повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"До #безжетонів залишилося 155 днів і наша техніка відправляється на більш ніж заслужений відпочинок", - повідомили в комунальному підприємстві.

У метрополітені нагадали, що при поповненні картки метро на 50 поїздок одна поїздка коштуватиме 6,5 грн, а не 8 грн, як при купівлі жетона.

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"Для разової поїздки можна скористатися безконтактною банківською карткою на жовтому турнікеті або придбати картку на 1 поїздку", - додали в метрополітені.

Також представники метрополітену нагадали про запуск системи єдиного квитка Kyiv Smart Card. Турнікети з відповідними позначками вже працюють на всіх станціях, а придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях метро.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Київський метрополітен повністю відмовиться від жетонів із 1 листопада.