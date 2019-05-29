За 5 років на сході України загинуло 83 військовослужбовці батальйону "Донбас", - Аваков. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Карлівка, Артемівськ, Попасна, Лисичанськ, Золоте, Первомайськ, Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, Слов'янськ - ми пам'ятаємо кожне з цих слів. Це не просто міста і села, це віхи безчесної і жорстокої війни. Нам з вами випала честь захищати Україну. З травня 2014 року і до цього дня батальйон НГУ "Донбас" виконує бойові завдання в гарячих точках. Україна покликала добровольців у найскладніший час і саме вони стали тією силою, яка дала відсіч ворогові", - нагадав глава МВС.

Міністр зазначив, що тоді не вистачало досвіду і зброї, але було нестримне бажання захистити рідну землю.

"На сході України загинуло 83, поранено 141 військовослужбовців "Донбасу", наших товаришів. 294 ваші побратими отримали державні нагороди, 74 - посмертно. Я впевнений, що ви і надалі з честю захищатимете Україну! Слава Вам, слава Україні!", - сказав Аваков.

Тимчасово виконуючий обов'язки командувача Нацгвардії Микола Балан зазначив, що 30 травня 2014 року наказом Головнокомандувача було створено батальйон "Донбас", але ще 25 травня більшість військовослужбовців взяли перше бойове хрещення в Карлівці.

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Зараз батальйон "Донбас" є окремим структурним підрозділом спеціального призначення, що входить у ВП 3035 і постійно дислокується в Слов'янську.