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29.05.19 18:15

Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ

Депутат ВР від "Народного фронту" Юрій Савчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов із вимогою зобов'язати главу НБУ Якова Смолія звільнити його заступницю Катерину Рожкову.

Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду м.Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової в незаконному сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду і зобов'язати її утриматися від таких дій. Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та ради НБУ щодо нескоєння дій зі звільнення Рожкової і зобов'язати їх це зробити", - сказано в повідомленні суду.

Як забезпечення позову депутат подав до суду заяву, в якій просить відсторонити Рожкову від засідань у Національному банку і роботи в установі.

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Зараз суд вирішує, чи є підстави для задоволення цієї заяви позивача і відкриття провадження у цій справі.

При цьому в суді підкреслили, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи.

Раніше олігарх Ігор Коломойський закликав главу НБУ Смолія "вигнати" Рожкову, нагадує "Громадське".

"Її треба було посадити ще до ПриватБанку. Щоб ви розуміли, ми з нею в чудових стосунках", - заявив Коломойський.

Під час націоналізації ПриватБанку Катерина Рожкова часто заявляла, що колишні власники вивели з ПриватБанку понад 5 млрд доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яка довела цей факт.

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