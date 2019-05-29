Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду м.Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової в незаконному сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду і зобов'язати її утриматися від таких дій. Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та ради НБУ щодо нескоєння дій зі звільнення Рожкової і зобов'язати їх це зробити", - сказано в повідомленні суду.

Як забезпечення позову депутат подав до суду заяву, в якій просить відсторонити Рожкову від засідань у Національному банку і роботи в установі.

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Зараз суд вирішує, чи є підстави для задоволення цієї заяви позивача і відкриття провадження у цій справі.

При цьому в суді підкреслили, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи.

Раніше олігарх Ігор Коломойський закликав главу НБУ Смолія "вигнати" Рожкову, нагадує "Громадське".

"Її треба було посадити ще до ПриватБанку. Щоб ви розуміли, ми з нею в чудових стосунках", - заявив Коломойський.

Під час націоналізації ПриватБанку Катерина Рожкова часто заявляла, що колишні власники вивели з ПриватБанку понад 5 млрд доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яка довела цей факт.