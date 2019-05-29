30 травня в Українському Домі відбудеться VIII Національний молитовний сніданок

Розмарі Шиндлер Гарлоу, член сім'ї Оскара Шиндлера, героя фільму "Список Шиндлера", відомого в усьому світі порятунком більше тисячі євреїв під час Другої світової війни, приїде в Україну зі своїм чоловіком, щоб 30 травня взяти участь в VIII Національному молитовному сніданку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будучи співорганізатором неприбуткової організації "Шиндлерc Арк Інтернешнл", Розмарі Шиндлер Гарлоу, активно виступає проти антисемітизму, расизму і несправедливості стосовно національних меншин. Крім участі в Молитовному сніданку, вона планує провести зустрічі з українськими євреями, що вижили після геноциду, і з тими, чиї родичі, стали жертвами нацизму, а також з представниками неурядових організацій, які займаються реабілітацією постраждалих.

"Разом з євреями, що пережили Голокост і їхніми нащадками, ми дотримуємося принципу "не мовчати", щоб майбутні покоління ніколи більше не переживали антисемітизм і терор. З цієї ж місією ми будемо і в Україні, де від геноциду під час Голокосту постраждали сотні тисяч євреїв, і мільйони українців загинули в часи голодомору", - зазначила Розмарі Шиндлер Гарлоу.

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Імовірно 30 травня на молитовному сніданку буде присутній і новообраний президент Володимир Зеленський. Окрім перших осіб держави у заході візьмуть участь народні депутати України, члени Уряду, депутати парламентів країн Євросоюзу і США, представники дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій. "Традиційно Національні молитовні сніданки збирають багато цікавих гостей. До того ж гостей не тільки високих посад, а й тих, хто заслужив загальну повагу завдяки громадській діяльності або духовної роботі. До таких людей якраз належить і Розмарі Шиндлер Гарлоу, яку ми раді будемо зустріти на молитовному сніданку 30 травня", - розповів координатор Національного молитовного сніданку Павло Унгурян.

Парламентські молитовні сніданки є традицією багатьох демократичних країн світу і є місцем об'єднання і порозуміння політиків і чиновників. Понад 60 років такі молитовні сніданки проходять у Конгресі США і Європарламенті, а також в Німеччині, Норвегії та інших країнах. Уже вісім років поспіль молитовні сніданки відбуваються і в Україні.

В Україну для участі в VIII Національному молитовному сніданку прибуде і політичний та фінансовий експерт адміністрації президента Рейгана Марк Нуттл. Про це повідомили організатори молитовного сніданку. Марк Нуттл, відвідає Укрїну не вперше. У 1991 році він був одним з небагатьох представників Заходу, які приймали активну участь у формуванні незалежності України, а потім допомагали провести перші в історії України національні вибори Президента.

"Маючи лише теплі спогади про Україну, я вболіваю за її подальшу долю і з великою зацікавленністю спостерігаю за останніми політичними змінами в країні. Мій досвід співпраці з адміністрацією Рейгана підказує, що нового президента України Володимира Зеленського очікють не прості часи, і від його оточення буде залежати дуже багато", - зауважив політик.