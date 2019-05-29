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29.05.19 19:28

Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув у Львівську область для відвідання шахти, на якій загинули гірники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер Адміністрації президента.

Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників 01

"Володимир Зеленський прибув до Львівської області. Відразу вирушив на шахту "Лісова", де загинули гірники", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники

Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників 02

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