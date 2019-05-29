В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников

Про це Gazeta.ua сказав публіцист Віталій Портников, коментуючи вчорашню заяву Сенченка про вихід з ВО "Батьківщина".

"Андрій Сенченко досвідчений політик із великим стажем. Якщо він ухвалив таке рішення, значить мав для цього очевидні політичні підстави. Сенченко довго співпрацював із "Батьківщиною", був у хороших стосунках з Юлією Тимошенко. Підтримував її у важкі часи. Зараз політичні орієнтири обох розійшлися, так буває у політиці. Цікаво, яке рішення у продовженні політичної і громадської діяльності, кар'єри прийме для себе Сенченко", - сказав Портников. Все залежить не від об'єднання політичних сил, а від тих людей, громадських рухів, які йому довіряють, - відзначає експерт.

Читайте також: Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка

"Рух, який він створив в останні роки, досить серйозно займався висуненням позовів до Росії, як до агресора. Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ і вели з нею планомірну боротьбу у юридичній площині", - сказав Віталій Портников.

28 травня один із головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко – заявив про вихід з ВО "Батьківщина". В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу, кандидатом на посаду міністра оборони.

Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993 по 1997 роки – заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ АРК. В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

Також читайте: Сенченко про санкції Росії: "Мене це не зачіпає. Окупанти ще в 2014 році розграбували всі мої підприємства"

З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України -добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 мільярди доларів США, очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Сенченко – голова громадського правозахисного руху "Сила права" – з листопада 2014 року об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій.