Волонтерський пункт на вокзалі в Києві закривається, організатори готують новий проект

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку волонтерського пункту в Facebook.

"31 травня ми зачинимо двері пункту. Але не закриємо наші серця! Метою всієї нашої волонтерської діяльності, залишаються підтримка і допомога армії, як бійцям, так і ветеранам... І ми говоримо всім "До зустрічі!"- сказано в повідомленні.

У волонтерському пункті на вокзалі в Києві бійці могли відпочити в очікуванні поїзда, поїсти, а також отримати юридичну консультацію (двічі на тиждень у пункт приходили юристи).

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За час існування тут побували десятки тисяч військовослужбовців, а волонтери роздали тонни їжі.

Крім Києва, такі волонтерські пункти було відкрито в інших містах України - в Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Харкові.