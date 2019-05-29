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29.05.19 19:14

Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП

Верховний Суд відмовився відкривати провадження за позовом про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України.

Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Верховний Суд мотивував свою відмову тим, що право на оскарження призначення Богдана має тільки сам Богдан або особа, прав, свобод та інтересів якої це призначення безпосередньо стосується.

"Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин за призначенням Андрія Богдана главою Адміністрації президента України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення з цим позовом", - йдеться в повідомленні суду.

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