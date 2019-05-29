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29.05.19 20:31

"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі

Повернувшись на Батьківщину в Україну, екс-президент Грузії і екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не має наміру брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради, але хоче оновити український політикум.

"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у середу в аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів рейсом із Варшави.

"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори. Але, звичайно, я буду сприяти і всіляко допомагати повному оновленню політичної влади в Україні, повністю позбутися барижників і людей, які грабували Україну. Я робитиму все, щоб прийшло багато нових людей", - заявив Саакашвілі.

Він також заявив, що не збирається нікому мстити "Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось знищувати. Нищити, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.

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Він хоче допомогти українцям будувати нову країну "Я хочу разом із мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь у будівництві нової України", - сказав Саакашвілі.

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