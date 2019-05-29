У справі про можливе втручання у вибори в США активно проходять слідчі і процесуальні дії, - перший заступник директора ДБР Варченко

Про це сказала в середу на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідчі та процесуальні дії відбуваються активно, але наразі ми не маємо права розголошувати інформацію досудового розслідування без відповідного дозволу слідчого та прокурора", - заявила вона, відповідаючи на запитання про те, які слідчі дії проводяться в рамках розслідування провадження про можливе втручання керівника НАБУ Артема Ситника у вибори в США.

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Вона запевнила, що "найближчим часом громадськість буде поінформовано".

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і став приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яке створювало проблеми Трампу протягом останніх двох з половиною років.

За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".

Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Також Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.