Зеленський звільнив Гелетея з посади начальника УДО, призначивши замість нього учасника боїв за Донецький аеропорт Оцерклевича (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Також Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника УДО - начальником Служби безпеки Президента України.

Своїм указом Президент призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України, раніше звільнивши з цієї посади Володимира Дахновського.

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Підполковник Олексій Оцерклевич (позивний Купол) став відомий завдяки участі в обороні Донецького аеропорту, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

"Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли в армію в 2014 році і яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати і повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов'язками Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно буде несолодко. Я маю намір ходити до людей - так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які в цьому бачитимуть працівники УДО", - прокоментував призначення Зеленський.

Зазначається, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича Президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.