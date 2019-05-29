Адвокати "Сили права" представлятимуть в апеляції інтереси вдови загиблого в аеропорту Луганська льотчика Білого, смерть якого суд відмовився пов'язувати з російською агресією, - Сенченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сенченко отметил: "У вівторок, 5 червня, відбудеться важлива подія: Апеляційний суд Запорізької області розглядатиме апеляцію Тетяни Чіміркової, вдови командира ІЛ-76, на обурливе рішення судді Мелітопольського суду Юлії Горбачової.

Чоловік Тетяни гвардії підполковник Олександр Бєлий пілотував борт 76777, збитий російськими диверсантами у червні 2014-го в небі над Луганськом. Тоді загинуло 49 членів екіпажу і десантників.

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Суддя Горбачова в квітні 2019 року відмовила у встановленні юридичного факту загибелі гвардії підполковника Олександра Бєлого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вона проігнорувала сім позитивних рішень, раніше винесених судами в інтересах родин загиблих в цій трагедії, і десять рішень Верховного Суду по аналогічних справах.

Представляти в судовому процесі інтереси вдови та неповнолітньої доньки військового льотчика буде команда правозахисників і адвокатів руху "Сила права".

Як повідомлялося раніше, Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати, що загибель командира транспортного літака Іл-76 Олександра Білого і, відповідно, 9 членів екіпажу і 40 десантників, стала результатом збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Після цього генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.